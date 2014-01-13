CodeBaseSecciones
TrendChannel - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

nsi2000

El indicador dibuja dos líneas de tendencia en los extremos del precio más cercanos.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 28.03.2008.

Figura 1. El indicador TrendChannel

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1775

