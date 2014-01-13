Mira cómo descargar robots gratis
TrendChannel - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
nsi2000
El indicador dibuja dos líneas de tendencia en los extremos del precio más cercanos.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 28.03.2008.
Figura 1. El indicador TrendChannel
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1775
