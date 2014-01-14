Participe de nossa página de fãs
Bollinger_Squeeze_v9 - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Akuma99
Um indicador de tendência com quatro estados. O indicador oferece a opção de selecionar os seguintes indicadores fontes para a detecção de tendência usando o parâmetro de entrada TriggerType:
- iStochastic;
- iCCI;
- iRSI;
- iMACD;
- iMomentum.
Cores em vermelho e verde são tendências fortes do histograma; tendências fracas, em cores roxa e azul. Os Indicadores IATR e iStdDev são utilizados para detectar a força da tendência.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 12.03.2008.
Figura 1. Indicador Bollinger_Squeeze_v9
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1777
