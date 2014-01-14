Autor real:

Akuma99

Um indicador de tendência com quatro estados. O indicador oferece a opção de selecionar os seguintes indicadores fontes para a detecção de tendência usando o parâmetro de entrada TriggerType:

iStochastic;

iCCI;

iRSI;

iMACD;

iMomentum.

Cores em vermelho e verde são tendências fortes do histograma; tendências fracas, em cores roxa e azul. Os Indicadores IATR e iStdDev são utilizados para detectar a força da tendência.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 12.03.2008.

Figura 1. Indicador Bollinger_Squeeze_v9