Bollinger_Squeeze_v9 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real:

Akuma99

Um indicador de tendência com quatro estados. O indicador oferece a opção de selecionar os seguintes indicadores fontes para a detecção de tendência usando o parâmetro de entrada TriggerType:

  • iStochastic;
  • iCCI;
  • iRSI;
  • iMACD;
  • iMomentum.

Cores em vermelho e verde são tendências fortes do histograma; tendências fracas, em cores roxa e azul. Os Indicadores IATR e iStdDev são utilizados para detectar a força da tendência.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 12.03.2008.

Figura 1. Indicador Bollinger_Squeeze_v9

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1777

