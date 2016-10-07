実際の著者：

Akuma99

4つの状態を持つトレンド指標。この指標には、triggerType入力パラメータを使用してトレンドを検出するためのソース指標を選択するためのオプションが用意されています。

iStochastic

iCCI

iRSI

iMACD

iMomentum

ヒストグラムは強いトレンドでは赤と緑、弱いトレンドでは淡紫と青に塗られます。iATR及びiStdDev指標はトレンド力の検出に使われます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年3月12日に公開されました。

図1 Bollinger_Squeeze_v9指標