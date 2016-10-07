無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Bollinger_Squeeze_v9 - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Akuma99
4つの状態を持つトレンド指標。この指標には、triggerType入力パラメータを使用してトレンドを検出するためのソース指標を選択するためのオプションが用意されています。
- iStochastic
- iCCI
- iRSI
- iMACD
- iMomentum
ヒストグラムは強いトレンドでは赤と緑、弱いトレンドでは淡紫と青に塗られます。iATR及びiStdDev指標はトレンド力の検出に使われます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年3月12日に公開されました。
図1 Bollinger_Squeeze_v9指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1777
