Autor real:

Martes

Muchos operadores consideran los niveles "redondos", es decir, aquellos en los que la coordenada vertical (en puntos) finaliza con un "00", como niveles de soporte o resistencia. Ejemplo - los niveles de 1.5800 y 1.5900 del par EURUSD. El indicador RoundLevels dibuja los dos niveles más cercanos "números redondos" por encima y dos por debajo del precio actual.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 29.03.2008.

Figura 1. El indicador RoundLevels