RoundLevels - indicador para MetaTrader 5
- 1924
Martes
Muchos operadores consideran los niveles "redondos", es decir, aquellos en los que la coordenada vertical (en puntos) finaliza con un "00", como niveles de soporte o resistencia. Ejemplo - los niveles de 1.5800 y 1.5900 del par EURUSD. El indicador RoundLevels dibuja los dos niveles más cercanos "números redondos" por encima y dos por debajo del precio actual.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 29.03.2008.
Figura 1. El indicador RoundLevels
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1774
