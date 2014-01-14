Participe de nossa página de fãs
FiboPivot_V2 - indicador para MetaTrader 5
- 4744
Autor real:
Kalenzo
Um pivot em níveis Fibo baseado em candles diários.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 28.03.2008.
Figura 1. Indicador FiboPivot_V2
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1776
