FiboPivot_V2 - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Kalenzo

Um pivot em níveis Fibo baseado em candles diários.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 28.03.2008.

Figura 1. Indicador FiboPivot_V2

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1776

