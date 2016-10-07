コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

FiboPivot_V2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
実際の著者：

Kalenzo

日足ローソク足に基づいたフィボレベルのピボット

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年3月28日に公開されました。

図1　FiboPivot_V2指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1776

