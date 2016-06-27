Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
FiboPivot_V2 - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Kalenzo
Ein Pivot mit den Fibo-Levels auf der Basis der Tageskerzen.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 28.03.2008.
Bild 1. Der Indikator FiboPivot_V2
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1776
TrendChannel
Der Indikator zeichnet zwei Trendlinien der nächsten extremen PreiseRoundLevels
Der Indikator RoundLevels zeichnet die zwei nächsten "runden" Linien über und unter dem aktuellen Preis
Bollinger_Squeeze_v9
Ein Trend-Indikator mit vier ModiPercentage_Price_Oscillator
Eine nicht-normalisierter Oszillator.