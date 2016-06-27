CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

FiboPivot_V2 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1255
Rating:
(34)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

Kalenzo

Ein Pivot mit den Fibo-Levels auf der Basis der Tageskerzen.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 28.03.2008.

Bild 1. Der Indikator FiboPivot_V2

Bild 1. Der Indikator FiboPivot_V2

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1776

TrendChannel TrendChannel

Der Indikator zeichnet zwei Trendlinien der nächsten extremen Preise

RoundLevels RoundLevels

Der Indikator RoundLevels zeichnet die zwei nächsten "runden" Linien über und unter dem aktuellen Preis

Bollinger_Squeeze_v9 Bollinger_Squeeze_v9

Ein Trend-Indikator mit vier Modi

Percentage_Price_Oscillator Percentage_Price_Oscillator

Eine nicht-normalisierter Oszillator.