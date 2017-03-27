Autor de la idea — John Smith, autor del código mq5 — barabashkakvn.

Este Asesor Experto se basa en la intersección de dos Medias Móviles. Los niveles Take Profit y Stop Loss son virtuales. Los parámetros de los indicadores se establecen de una manera firme en el código y no son ajustables.

Período de tiempo M5, optimización según el parámetro "Balance + max Sharpe Ratio", período de la prueba de 2017.01.01 a 2017.02.27. Resultado del recorrido de todos los pares con los ajustes predefinidos:

Prueba en todos los pares con los ajustes predefinidos, pero en este caso en el período M15: