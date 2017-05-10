無料でロボットをダウンロードする方法を見る
EMA - MetaTrader 5のためのエキスパート
Vladimir Karputov
1059
アイディアの著者 — John Smith、MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn
このエキスパートアドバイザーは、2つの移動平均の交差に基づいています。決済逆指値と決済指値は仮想です。指標のパラメータはハードコードされており、調整することはできません。
M5、"Balance + max Sharpe Ratio"に基づいた最適化、2017.01.01から2017.02.27のテスト期間デフォルト設定のすべてのペアのテスト結果：
M15で全ペアをデフォルトのパラメータでテスト
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17741
Exp_ICHI_OSC
ICHI_OSC指標のシグナルに基づいた取引システムです。SSL
高値シリーズと安値シリーズの移動平均に基づいて描かれたチャンネルのブレークアウトを使用するNRTRタイプのシンプルなトレンド指標です。
SuperSR6_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むSuperSR6指標です。StrangeIndicator
売られ過ぎ/買われ過ぎレベルのブレークアウトおよびヒストグラム方向のカラー表示を伴う平滑化されたStrangeIndicatorオシレータです。