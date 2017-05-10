コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

EMA - MetaTrader 5のためのエキスパート

Scriptor
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1059
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
EMA.mq5 (22.16 KB) ビュー
アイディアの著者 — John SmithMQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn 

このエキスパートアドバイザーは、2つの移動平均の交差に基づいています。決済逆指値と決済指値は仮想です。指標のパラメータはハードコードされており、調整することはできません。

M5、"Balance + max Sharpe Ratio"に基づいた最適化、2017.01.01から2017.02.27のテスト期間デフォルト設定のすべてのペアのテスト結果：

 M5時間枠

M15で全ペアをデフォルトのパラメータでテスト

M15時間枠 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17741

