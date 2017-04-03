und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Autor der Idee — John Smith, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Der EA auf der Kreuzung der zwei gleitenden Mittelwerte — МА. Die Ebenen Take Profit und Stop Loss - sind virtuell. Die Parameter der Indikatoren wurden fest im Code eingegeben und können nicht eingestellt werden.
Die Timeframe M5, die Optimierung über dem Parameter "Balance + max Sharpe Ratio", die Periode des Tests von 2017.01.01 bis 2017.02.27. Das Ergebnis der Bearbeitung über allen Paaren mit den standardmäßigen Einstellungen:
Der Test über allen Paaren mit den standardmäßigen Einstellungen, aber diesmal ist schon auf M15:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17741
