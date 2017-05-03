思路的作者 — John Smith, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn.

本EA交易是基于两条移动平均的交叉，获利和止损水平是虚拟的。指标的参数是固定在代码中而不能修改的，

时段为 M5, 优化方法为 "余额 + 最大夏普比率", 测试时间段是从 2017.01.01 到 2017.02.27。使用默认设置的所有货币对的测试结果:

使用默认参数测试所有货币对, 现在是 M15 时段: