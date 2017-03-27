Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
StrangeIndicator - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1025
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: CrazyChart
Oscilador suavizado StrangeIndicator, con posibilidad de indicar con color la ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa o la dirección del movimiento del histograma. Dependiendo del valor del parámetro de entrada del indicador:
Hay dos variantes de la indicación de color del histograma del indicador:
- Ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa;
- Cambio de la dirección del movimiento.
Para una percepción visual más conveniente del histograma, el indicador está implementado simétricamente respecto a cero, y va cambiando dentro del rango de -50 a +50.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».
Por primera vez, este indicador fue implementado en MQL4 y publicado en CodeBase 02.11.2017.
Fig. 1. Indicador StrangeIndicator
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17743
El indicador SuperSR6 permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.EMA
Intersección de dos MA. Los niveles Take Profit y Stop Loss son virtuales.
Dirección del trading a base del generador de números aleatorios. Stop Loss y Take Profit — a base del generador de números aleatorios. Cálculo del lote en por cientos del riesgo a base del margen libre. En el código ha sido implementada la protección contra el error «falta de fondos».DoubleMA Crossover EA
Trailing, órdenes pendientes. Señales de dos indicadores (Moving Average, MA). La negociación se realiza exclusivamente en un determinado período del día.