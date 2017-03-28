Autor da ideia — John Smith, autor do código mq5 — barabashkakvn.

Expert Advisor na interseção de duas MA. Os níveis Take Profit e Stop Loss são virtuais. Os parâmetros dos indicadores são "hard-coded" e não são configuráveis.

Timeframe M5, otimização de acordo com o parâmetro "Balance + max Sharpe Ratio", período de texto de 2017.01.01 a 2017.02.27. O resultado da passagem por todos os pares com as configurações padrão:

Teste em todos os pares com as configurações padrão, mas no timeframe M15: