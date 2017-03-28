CodeBaseSeções
EMA - expert para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
2103
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
EMA.mq5 (22.16 KB) visualização
Autor da ideia — John Smithautor do código mq5 — barabashkakvn

Expert Advisor na interseção de duas MA. Os níveis Take Profit e Stop Loss são virtuais. Os parâmetros dos indicadores são "hard-coded" e não são configuráveis.

Timeframe M5, otimização de acordo com o parâmetro "Balance + max Sharpe Ratio", período de texto de 2017.01.01 a 2017.02.27. O resultado da passagem por todos os pares com as configurações padrão:

 timeframe M5

Teste em todos os pares com as configurações padrão, mas no timeframe M15:

timeframe M15 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17741

DMA (general) DMA (general)

DMA ou médias móveis deslocadas (versão básica).

Exp_ICHI_OSC Exp_ICHI_OSC

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador ICHI_OSC

SuperSR6_HTF SuperSR6_HTF

Indicador SuperSR6 com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

StrangeIndicator StrangeIndicator

Oscilador suavizado StrangeIndicator com possibilidade de indicação colorida do rompimento de níveis de sobrevenda/sobrecompra ou direção do movimento do histograma.