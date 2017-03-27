Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
DMA (general) - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1013
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Aquí tenemos el indicador DMA, o las medias móviles desplazadas. Parece mucho a DEMA, pero puede ser aplicado a SMA, EMA, SMMA y LWMA, en vez de una sola EMA.
De esta manera, el indicador nos ofrece posibilidades adicionales (en comparación con DEMA) y extiende la familia de las medias móviles por tres versiones más.
De esta manera, el indicador nos ofrece posibilidades adicionales (en comparación con DEMA) y extiende la familia de las medias móviles por tres versiones más.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17733
Exp_ICHI_OSC
Sistema de trading a base de las señales del indicador ICHI_OSCSSL
Es el indicador tendencial simple tipo NRTR que utiliza la ruptura del canal construido a base de las medias móviles del High y Low de la serie de precios.
EMA
Intersección de dos MA. Los niveles Take Profit y Stop Loss son virtuales.SuperSR6_HTF
El indicador SuperSR6 permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.