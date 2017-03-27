Aquí tenemos el indicador DMA, o las medias móviles desplazadas. Parece mucho a DEMA, pero puede ser aplicado a SMA, EMA, SMMA y LWMA, en vez de una sola EMA.De esta manera, el indicador nos ofrece posibilidades adicionales (en comparación con DEMA) y extiende la familia de las medias móviles por tres versiones más.



