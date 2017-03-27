CodeBaseSecciones
Indicadores

SuperSR6_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1053
Ranking:
(24)
Publicado:
SuperSR6.mq5 (6.28 KB) ver
SuperSR6_HTF.mq5 (21.02 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador SuperSR6 permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento correcto del indicador, hay que colocar el archivo compilado SuperSR6.mq5 en carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador SuperSR6_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17742

