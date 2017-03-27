Pon "Me gusta" y sigue las noticias
SuperSR6_HTF - indicador para MetaTrader 5
El indicador SuperSR6 permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el funcionamiento correcto del indicador, hay que colocar el archivo compilado SuperSR6.mq5 en carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador SuperSR6_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17742
