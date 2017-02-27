Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
EMA - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 3326
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи: John Smith
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Советник на пересечении двух скользящих средних — МА. Уровни Take Profit и Stop Loss — виртуальные. Параметры индикаторов заданы жестко в коде и не настраиваются.
Таймфрейм M5, оптимизация по параметру "Balance + max Sharpe Ratio", период тестирования с 2017.01.01 по 2017.02.27. Результат прохода по всем парам с настройками по умолчанию:
Тест по всем парам с настройками по умолчанию, но уже на таймфрейме M15:
Расчёт лота в процентах риска от свободной маржи.Intersections OHLC
Индикатор подсчитывает моменты пересечения OHLC
Направление торговли на основе генератора случайных чисел. Stop Loss и Take Profit — на основе генератора случайных чисел. Расчёт лота в процентах риска от свободной маржи. В коде реализована страховка от ошибки "нехватка средств".Elli
Советник работает по индикаторам ADX Wilder и Ichimoku Kinko Hyo. Лот рассчитывается в процентах риска от маржи.