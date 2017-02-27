CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

EMA - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3326
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: John Smith

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник на пересечении двух скользящих средних — МА. Уровни Take Profit и Stop Loss — виртуальные. Параметры индикаторов заданы жестко в коде и не настраиваются.

Таймфрейм M5, оптимизация по параметру "Balance + max Sharpe Ratio", период тестирования с 2017.01.01 по 2017.02.27. Результат прохода по всем парам с настройками по умолчанию:

тайфмрейм M5

Тест по всем парам с настройками по умолчанию, но уже на таймфрейме M15:

таймфрейм M15

Ivan Ivan

Расчёт лота в процентах риска от свободной маржи.

Intersections OHLC Intersections OHLC

Индикатор подсчитывает моменты пересечения OHLC

Pinball machine Pinball machine

Направление торговли на основе генератора случайных чисел. Stop Loss и Take Profit — на основе генератора случайных чисел. Расчёт лота в процентах риска от свободной маржи. В коде реализована страховка от ошибки "нехватка средств".

Elli Elli

Советник работает по индикаторам ADX Wilder и Ichimoku Kinko Hyo. Лот рассчитывается в процентах риска от маржи.