Автор идеи: John Smith

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник на пересечении двух скользящих средних — МА. Уровни Take Profit и Stop Loss — виртуальные. Параметры индикаторов заданы жестко в коде и не настраиваются.

Таймфрейм M5, оптимизация по параметру "Balance + max Sharpe Ratio", период тестирования с 2017.01.01 по 2017.02.27. Результат прохода по всем парам с настройками по умолчанию:

Тест по всем парам с настройками по умолчанию, но уже на таймфрейме M15: