Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Gann_Hi-lo_Activator_SSL - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1498
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Kalenzo
Un indicador simple, bueno para los principiantes de MQL5.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 04.04.2008.
Figura 1. El indicador Gann_Hi-lo_Activator_SSL
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1767
Un simple indicador que calcula sólo la volatilidad de un activo financieroMTF_MACD_Bars
Indicador de señal de semáforo que muestra el histograma MACD calculado sobre el marco de tiempo especificado en los parámetros de entrada
Oscilador de DeMark con una opción de establecer un período de tiempo fijo para el cálculo del indicador en los parámetros de entradas.RoundLevels
El indicador RoundLevels dibuja los dos niveles más cercanos "números redondos" por encima del precio actual y dos más por debajo de el.