Indicadores

Gann_Hi-lo_Activator_SSL - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Kalenzo

Un indicador simple, bueno para los principiantes de MQL5.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 04.04.2008. 

Figura 1. El indicador Gann_Hi-lo_Activator_SSL

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1767

