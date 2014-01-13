代码库部分
RoundLevels - MetaTrader 5脚本

许多交易者考虑“round”水平，例如：把垂直坐标00结尾（点数计）的认为是支撑或者阻力位。例如 - 对于欧元而言的1.5800和1.5900。RoundLevels指标在现价上方和下方分别绘制两个接近的“round”水平线。

这个指标首先在MQL4中实现并于2008年3月29日在mql4.com的代码基地中发布。

图 1. RoundLevels指标

