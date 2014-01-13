CodeBaseSecciones
DeMarker_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
1130
(23)
Autor real:

ycomp

Oscilador de DeMark con una opción de establecer un período de tiempo fijo para el cálculo del indicador en los parámetros de entradas.

//+---------------------------------------+
//| Parametros de entrada del indicador   |
//+---------------------------------------+ 
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del Gráfico
input uint DeMarker_Period=14;             // Promedio del periodo
input int Shift=0;                         // Desplazamiento horizontal del indicador en los barras
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 04.04.2008.

Figura 1. El indicador DeMarker_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1770

