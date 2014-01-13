Mira cómo descargar robots gratis
DeMarker_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
ycomp
Oscilador de DeMark con una opción de establecer un período de tiempo fijo para el cálculo del indicador en los parámetros de entradas.
//+---------------------------------------+ //| Parametros de entrada del indicador | //+---------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del Gráfico input uint DeMarker_Period=14; // Promedio del periodo input int Shift=0; // Desplazamiento horizontal del indicador en los barrasEste indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 04.04.2008.
Figura 1. El indicador DeMarker_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1770
