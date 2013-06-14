Ставь лайки и следи за новостями
RoundLevels - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Martes
Многие трейдеры рассматривают "круглые" уровни, а точнее те, у которых вертикальная координата (в пунктах) оканчивается на "00", как уровни сопротивления или поддержки. Пример - уровни 1,5800 и 1,5900 для EURUSD. Индикатор RoundLevels рисует сверху и снизу по два ближайших к текущей цене "круглых" уровня.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 29.03.2008.
Рис.1 Индикатор RoundLevels
