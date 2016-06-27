CodeBaseKategorien
RoundLevels - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Martes

Viele Händler betrachten "runde" Werte, d. h. solche, in denen die vertikale Koordinate (in Points) mit "00" endet, als Unterstützungs- oder Widerstands-Linien. Beispiel - die Linen bei 1.5800 und 1.5900 für EURUSD. Der Indikator RoundLevels zeichnet die zwei nächsten "runden" Linien über und unter dem aktuellen Preis

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 29.03.2008.

Bild 1. Der Indikator RoundLevels

