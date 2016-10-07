無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：
Martes
多くのトレーダーは、支持や抵抗のレベルとして「ラウンド」レベル、すなわち「00」で終わる（ポイント単位での）垂直座標を考慮します。EURUSDで1.5800 と1.5900をレベルとした例。ラウンドレベル指標は現在の価格を超える/下回る最も近い2つの「ラウンド」レベルを描きます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年3月29日に公開されました。
図1 ラウンドレベル指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1774
