Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Renko Line Break vs RSI EA - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 7017
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A idéia é muito simples - Renko Line Break determina a direção da tendência, e em seguida, na reversão da tendência, ele coloca uma ordem de stop com base no sinal de RSI. Aqui está um exemplo:
- Renko Line Break lhe diz que você está em uma tendência de alta;
- se o RSI se move para baixo dentro da zona de sobrevenda, coloque um stop de compra acima da máxima da barra. Um stop loss a alguns pips abaixo da menor mínima das últimas três barras e um Take Profit de acordo com o parâmetro definido pelo trader;
- se a ordem não disparar, e na próxima barra do RSI ainda estiver em sobrevenda, exclua a ordem anterior e coloque uma nova ordem;
- se o stop de compra é acionado, a posição será fechada ou por um Stop loss, ou por uma reversão de tendência detectada por Renko Line Break, ou por Take Profit, ou se o RSI entrar na zona de sobrecompra;
- se o buy stop não funcionar e o Renko Line Break mudar a direção da tendência, a ordem é excluída.
Configuração:
- Faça o download do indicador Renko Line Break e coloque na pasta MetaTrader5\MQL5\Indicators;
- Faça o download do EA e coloque em MetaTrader5\MQL5\Experts.
Parâmetros:
- Min Box Size - O tamanho mínimo da caixa de indicador;
- RSI Period - O período de RSI;
- RSI Vertical Shift - o deslocamento vertical das áreas de sobrecompra / sobrevenda. Adicionado/subtraído de 50. Por exemplo, se o parâmetro é de 20, a zona de sobrecompra é superior a 70 e a zona de sobrevenda é inferior a 30. Se o parâmetro é de 30, a zona de sobrecompra é superior a 80 e a zona de sobrevenda é inferior a 20;
- Take Profit - o valor de take profit;
- Indent From High/Low - Distância do extremo da barra para a colocação de ordens de stop e de stop loss;
- Volume - O volume da posição em lotes.
Um teste de exemplo em EURUSD H4 a partir de janeiro de 2012 (no arquivo em anexo).
a) Exemplo de negociações:
b) gráfico de teste:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1772
Módulo de sinais de negociação para o Assistente MQL5. Os pontos coloridos do indicador SuperTrend indicam um sinal de entrada no mercado.FiboPivot_V2
Um pivot em níveis Fibo baseado em candles diários.
O indicador RoundLevels desenha dois níveis com "preços redondos" acima do preço atual e mais dois abaixo.DeMarker_HTF
Oscilador DeMark com a opção de configurar um timeframe maior nos parâmetros de entrada para o cálculo do indicador.