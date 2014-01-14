CodeBaseSeções
Renko Line Break vs RSI EA - expert para MetaTrader 5

A idéia é muito simples - Renko Line Break determina a direção da tendência, e em seguida, na reversão da tendência, ele coloca uma ordem de stop com base no sinal de RSI. Aqui está um exemplo:

  • Renko Line Break lhe diz que você está em uma tendência de alta;
  • se o RSI se move para baixo dentro da zona de sobrevenda, coloque um stop de compra acima da máxima da barra. Um stop loss a alguns pips abaixo da menor mínima das últimas três barras e um Take Profit de acordo com o parâmetro definido pelo trader;
  • se a ordem não disparar, e na próxima barra do RSI ainda estiver em sobrevenda, exclua a ordem anterior e coloque uma nova ordem;
  • se o stop de compra é acionado, a posição será fechada ou por um Stop loss, ou por uma reversão de tendência detectada por Renko Line Break, ou por Take Profit, ou se o RSI entrar na zona de sobrecompra;
  • se o buy stop não funcionar e o Renko Line Break mudar a direção da tendência, a ordem é excluída.

Configuração:

  • Faça o download do indicador Renko Line Break e coloque na pasta MetaTrader5\MQL5\Indicators;
  • Faça o download do EA e coloque em MetaTrader5\MQL5\Experts.

Parâmetros:

  • Min Box Size - O tamanho mínimo da caixa de indicador;
  • RSI Period - O período de RSI;
  • RSI Vertical Shift - o deslocamento vertical das áreas de sobrecompra / sobrevenda. Adicionado/subtraído de 50. Por exemplo, se o parâmetro é de 20, a zona de sobrecompra é superior a 70 e a zona de sobrevenda é inferior a 30. Se o parâmetro é de 30, a zona de sobrecompra é superior a 80 e a zona de sobrevenda é inferior a 20;
  • Take Profit - o valor de take profit;
  • Indent From High/Low - Distância do extremo da barra para a colocação de ordens de stop e de stop loss;
  • Volume - O volume da posição em lotes.

Um teste de exemplo em EURUSD H4 a partir de janeiro de 2012 (no arquivo em anexo).

a) Exemplo de negociações:

Gráfico de negociações de Renko Line Break vs RSI EA em EURUSD H4

b) gráfico de teste:

Gráfico de negociações de Renko Line Break vs RSI EA em EURUSD H4

