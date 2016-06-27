Die Idee ist ganz einfach - der Renko Liniendurchbruch bestimmt die Richtung des Trends und dann, bei einer Gegenbewegung der Preise, platziert er eine Stopp-Order basierend auf dem RSI. Hier ist ein Beispiel:

Der Renko Liniendurchbruch zeigt uns einen Aufwärtstrend;

wenn der RSI sich nach unten in den überverkauften Bereich bewegt, platzieren Sie einen "Buy"-Stopp-Order oberhalb des Maximums der Bar. Ein Stopp-Loss ein paar Pips unter dem tiefsten Tief der letzten drei Bars und ein Take-Profit in Übereinstimmung mit den Eingabeparameter gesetzt vom Händler;



wenn die Order nicht ausgelöst wurde und der RSI der nächsten Bar ist immer noch im überverkauften Bereich, löschen Sie die letzte Order und erstellen Sie eine neue;

wenn der "Buy-Stop" ausgelöst wurde, wird die Position entweder durch den Stopp-Loss oder bei einer durch den Renko Liniendurchbruch festgestellten Trendumkehr geschlossen oder durch Take-Profit oder wenn der RSI die überkauften Bereich erreicht;

wenn der "Buy-Stop" nicht ausgelöst wurde und der Renko Liniendurchbruch seine Richtung ändert, löschen Sie die Order.

Einstellungen:

Kopieren Sie den Renko Line Break Indicator in den Ordner MetaTrader 5\MQL5\Indicators;

kopieren Sie die EA-Datei in MetaTrader 5\MQL5\Experts.



Parameter:

Min Box Size - Mindestgröße der Box des Indikators;



- Mindestgröße der Box des Indikators; RSI Period - die Periodenlänge des RSI;

- die Periodenlänge des RSI; RSI Vertical Shift - ein vertikaler Versatz der überkauft/überverkauft Zone. Addiert/subtrahiert von 50. Ist der Parameter zum Beispiel 20, dann beginnt die überkaufte Zone über 70 und die überverkaufte unter 30. Ist der Parameter 30, ist die überkaufte Zone über 80 und die überverkaufte unter 20;



- ein vertikaler Versatz der überkauft/überverkauft Zone. Addiert/subtrahiert von 50. Ist der Parameter zum Beispiel 20, dann beginnt die überkaufte Zone über 70 und die überverkaufte unter 30. Ist der Parameter 30, ist die überkaufte Zone über 80 und die überverkaufte unter 20; Take Profit - der Wert für Take-Profit;



- der Wert für Take-Profit; Indent From High/Low - Abstand des Stopp-Loss und des Stopp-Order Preises vom Extremum der Bar;



- Abstand des Stopp-Loss und des Stopp-Order Preises vom Extremum der Bar; Volume - Lotgröße der Position.



Ein Beispieltest für EURUSD H4 ab Januar 2012 (in der angehängten Datei).

a) Handelsbeispiele:

b) Testchart: