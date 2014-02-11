想法很简单 - Renko Line Break确定趋势的方向，然后，在趋势反转的地方基于RSI指标的信号，放置一个停止（stop）订单。下面是一个例子：

Renko Line Break告诉你现在在一个上升趋势中；

如果RSI向下运行到超卖区域，在柱形最高价上方放置一个buystop订单。止损放在最近三个柱形的最低价下方几个点处，止赢可以根据交易者的参数来设置。



如果挂单没有激活，并且在下一个柱形RSI仍旧处在超卖区，删除先前的挂单重新放置一个。

如果buystop挂单激活了，那么它将止损平仓，或者在Renko Line Break指标检测到的反向趋势上平仓，或是止赢平仓，或如果RSI进入超买区域；

如果buystop挂单没有激活，并且此时Renko Line Break的趋势方向发生改变，则删除此挂单。

设置：

下载Renko Line Break指标到MetaTrader 5\MQL5\Indicators文件夹下；

下载EA到MetaTrader 5\MQL5\Experts文件夹下。



参数：

Min Box Size - 指标区域的最小尺寸



RSI Period - RSI周期；

RSI Vertical Shift - 超买/超卖区域的垂直偏移。从50中进行加/减。例如，如果参数时20，超买区域是70以上并且超卖区域是30以下。如果参数时30，则超买区域是80以上，超卖去浴室20以下；



Take Profit - 止赢；



Indent From High/Low - 用于放置stop挂单和止损的，离开柱形极值的距离；



Volume - 头寸的交易量，以手数计。



从January 2012开始的，在EURUSD H4上的测试例子（如附件）。

a) 交易例子：

б) 测试图表：