アイデアは非常に簡単です 。蓮子ラインブレイクはトレンドの方向を決定し、そのロールバックで、RSIのシグナルに基づいてストップ注文を出します。以下が一例です。
- 蓮子ラインブレイク
- RSIが売られ過ぎ領域に下がった場合には、バーの最大値の上に買いストップを配置します。最後の3つのバーの最低値の数ピップ下での決済逆指値、およびトレーダーによって設定されたパラメータに基づく決済指値。
- 注文がトリガされず、次のバーでRSIが売られ過ぎのままである場合は、前の注文を削除して、新しい注文を出します。
- 買いストップがトリガされた場合、ポジションは決済逆指値、蓮子ラインブレイクによって検出されたトレンド反転、決済逆指値、またはRSIが買われ過ぎの領域に入ることによって決済されます。
- 買いストップが機能せず蓮子ラインブレイクがトレンド方向を変更する場合は、注文を削除します。
設定：
- 蓮子ラインブレイク指標を MetaTrader 5\MQL5\Indicatorsフォルダにダウンロードします。
- EAファイルをMetaTrader 5\MQL5\Expertsフォルダにダウンロードします。
パラメータ：
- Min Box Size - 指標ボックスの最小サイズ。
- RSI Period - RSIの期間。
- RSI Vertical Shift - 買わ/売られ過ぎの領域の垂直シフト。50から追加されます/差し引きます。例えば、パラメータが20である場合、70以上が買われ過ぎ領域で30未満が売られ過ぎ領域です。パラメータが30であれば、80以上が買われ過ぎ領域で20未満が売られ過ぎ領域です。
- Take Profit - 決済指値
- Indent From High/Low - ストップ注文と決済逆指数を配置するためのバーの両極端からの距離
- Volume - ロット単位でのポジションの数量
2012年1月から（添付ファイル内）EURUSD H4上の検証例
a) 取引例：
б) 検証チャート：
