Советники

Renko Line Break vs RSI EA - эксперт для MetaTrader 5

Serhii Ivanenko
Просмотров:
11833
Рейтинг:
(46)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс

Суть довольно проста - индикатор Renko Line Break определяет направление тренда, а по сигналу RSI, на откате тренда, ставим стоп-ордер. Для лучшего понимания пример:

  • Renko Line Break "говорит", что мы находимся в восходящем тренде;
  • если RSI опустился в зону перепроданности - над максимумом бара ставим buy-stop. Стоп-лосс на несколько пипсов ниже наименьшего минимума последних трёх баров, а тейк-профит согласно указанному трейдером параметру;
  • если ордер не сработал и на следующем баре RSI всё так же находится в зоне перепроданности - предыдущий ордер удаляем и ставим новый ордер;
  • если buy-stop сработал, позиция будет закрыта или по стоп-лоссу, или на развороте тренда по Renko Line Break, или по тейк-профиту, или если RSI зайдёт в зону перекупленности;
  • если buy-stop не сработал и Renko Line Break изменил направление тренда - ордер удаляем.

Установка:

  • для работы эксперта следует скачать индикатор Renko Line Break в папку MetaTrader 5\MQL5\Indicators;
  • эксперт кладём в папку MetaTrader 5\MQL5\Experts.

Параметры:

  • Min Box Size - минимальный размер бокса индикатора;
  • RSI Period - Период RSI;
  • RSI Vertical Shift - вертикальный сдвиг зон перекупленности / перепроданности. Прибавляется / отнимается от 50. Например, если параметр равен 20, то зона перекупленности находится выше 70, а перепроданности - ниже 30. Если параметр равен 30, то зона перекуленности выше 80, а перепроданности - ниже 20;
  • Take Profit - тейк-профит;
  • Indent From High/Low - расстояние от экстремумов бара для установки стоп-ордеров и стоп-лоссов;
  • Volume - объём позиции в лотах.

Пример теста на EURUSD H4 с января 2012 года (сам тест в прикреплённом архиве).

а) Пример сделок:

EURUSD H4 Renko Line Break vs RSI EA Trades Chart

б) График теста:

EURUSD H4 Renko Line Break vs RSI EA test chart

