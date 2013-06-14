Суть довольно проста - индикатор Renko Line Break определяет направление тренда, а по сигналу RSI, на откате тренда, ставим стоп-ордер. Для лучшего понимания пример:

Renko Line Break "говорит", что мы находимся в восходящем тренде;

если RSI опустился в зону перепроданности - над максимумом бара ставим buy-stop. Стоп-лосс на несколько пипсов ниже наименьшего минимума последних трёх баров, а тейк-профит согласно указанному трейдером параметру;



если ордер не сработал и на следующем баре RSI всё так же находится в зоне перепроданности - предыдущий ордер удаляем и ставим новый ордер;

если buy-stop сработал, позиция будет закрыта или по стоп-лоссу, или на развороте тренда по Renko Line Break, или по тейк-профиту, или если RSI зайдёт в зону перекупленности;

если buy-stop не сработал и Renko Line Break изменил направление тренда - ордер удаляем.

Установка:

для работы эксперта следует скачать индикатор Renko Line Break в папку MetaTrader 5\MQL5\Indicators;

эксперт кладём в папку MetaTrader 5\MQL5\Experts.



Параметры:

Min Box Size - минимальный размер бокса индикатора;



Пример теста на EURUSD H4 с января 2012 года (сам тест в прикреплённом архиве).

а) Пример сделок:

б) График теста: