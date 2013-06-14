Смотри, как бесплатно скачать роботов
Renko Line Break vs RSI EA - эксперт для MetaTrader 5
- 11833
Суть довольно проста - индикатор Renko Line Break определяет направление тренда, а по сигналу RSI, на откате тренда, ставим стоп-ордер. Для лучшего понимания пример:
- Renko Line Break "говорит", что мы находимся в восходящем тренде;
- если RSI опустился в зону перепроданности - над максимумом бара ставим buy-stop. Стоп-лосс на несколько пипсов ниже наименьшего минимума последних трёх баров, а тейк-профит согласно указанному трейдером параметру;
- если ордер не сработал и на следующем баре RSI всё так же находится в зоне перепроданности - предыдущий ордер удаляем и ставим новый ордер;
- если buy-stop сработал, позиция будет закрыта или по стоп-лоссу, или на развороте тренда по Renko Line Break, или по тейк-профиту, или если RSI зайдёт в зону перекупленности;
- если buy-stop не сработал и Renko Line Break изменил направление тренда - ордер удаляем.
Установка:
- для работы эксперта следует скачать индикатор Renko Line Break в папку MetaTrader 5\MQL5\Indicators;
- эксперт кладём в папку MetaTrader 5\MQL5\Experts.
Параметры:
- Min Box Size - минимальный размер бокса индикатора;
- RSI Period - Период RSI;
- RSI Vertical Shift - вертикальный сдвиг зон перекупленности / перепроданности. Прибавляется / отнимается от 50. Например, если параметр равен 20, то зона перекупленности находится выше 70, а перепроданности - ниже 30. Если параметр равен 30, то зона перекуленности выше 80, а перепроданности - ниже 20;
- Take Profit - тейк-профит;
- Indent From High/Low - расстояние от экстремумов бара для установки стоп-ордеров и стоп-лоссов;
- Volume - объём позиции в лотах.
Пример теста на EURUSD H4 с января 2012 года (сам тест в прикреплённом архиве).
а) Пример сделок:
б) График теста:
