Salto de Línea Renko (Renko Line Break) - indicador para MetaTrader 5
- 2872
A continuación se adjunta un cuadro comparativo para entender la lógica que hay detrás de la construcción de este indicador:
|Renko
|Tres Saltos de Línea
|Salto de Línea Renko (Renko Line Break)
|Tamaño de la caja
|Todas las cajas son del mismo tamaño, y tienen el valor especificado.
|Las cajas tienen un tamaño diferente de acuerdo al movimiento del mercado.
|Las cajas son de diferente tamaño, pero no inferior al valor especificado.
|Continuación de la tendencia (nueva caja).
|Se añadirá una caja nueva (del valor especificado) si el crecimiento del mercado (caída) es menor que el valor especificado.
|Se añadirá una caja nueva si el precio de cierre es superior al máximo (inferior al mínimo) de la serie de la caja actual. El tamaño del movimiento del precio no importa.
|Se añadirá una nueva caja si el precio de cierre es superior al máximo (inferior al mínimo) de la serie de la caja actual, no inferior al valor especificado.
|Reversión de la tendencia (nueva caja)
|La reversión sucede si el precio es mayor o menor que la última caja con un valor no inferior al especificado.
|La reversión sucede si el precio de cierre es mayor o menor que las tres líneas anteriores, el tamaño del movimiento no importa.
|La reversión ocurre si el precio de cierre es mayor (menor) que la última caja con un valor no menor que el especificado.
|Marco temporal
|Teóricamente se puede dibujar en cualquier marco de tiempo, pero para ver la imagen verdadera, el Renko se tiene que dibujar en un marco temporal de un minuto, preferiblemente en cada tick.
|Los precios de cierre del marco temporal en curso realizan el dibujo.
|Los precios de cierre del marco temporal en curso realizan el dibujo.
Información adicional:
- no sobrecargar el programa con demasiados objetos gráficos, el indicador contiene dos líneas que representan los límites superior e inferior de las cajas.
- se añade un búfer de indicador que contiene el número de cajas de la tendencia actual en cada barra. En una tendencia a la baja, el búfer contiene los valores del número de cajas con signo negativo.
Parámetros:
- Min Box Size - tamaño mínimo de las cajas en pips.
Recomendaciones:
- se trata de un indicador de tendencia que sirve de alternativa a los instrumentos de definición de tendencias que trabajan con promedios.
