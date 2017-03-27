CodeBaseSecciones
Ivan - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Publicado:
Actualizado:
Ivan.mq5 (56.84 KB) ver
Parámetros de entrada 

 ivan 1.004 inputs

  • Stop Loss — nivel de precios Stop Loss
  • % risk — por ciento del riesgo por operación a base del margen libre
  • Reverse Level CCI(100) — valor del indicador CCI(100), cuya intersección es la señal para la reversa de la posición
  • Global Signal Level CCI(100) — valor del indicador CCI(100), cuya intersección es la señal para la apertura de la posición
  • Minimum distance from the price to stop loss (in pips) — distancia mínima desde el precio actual hasta el nivel calculado Stop Loss
  • Trailing Step (in pips) — paso del trailing

Ahora podemos «jugar» con los niveles en el Probador de Estrategias y ver cual de ellos trabajan mejor. Recomiendo ejecutar la optimización en el modo «OHLC, y repasar la opción seleccionada en la prueba única en el modo «Todos los ticks» o en el modo «Cada tick a base de ticks reales».

Ivan 1.004 USDJPY, M15, período de 2016.01.01 a 2017.02.13 

 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17706

