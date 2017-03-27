Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Ivan - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1001
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Parámetros de entrada
- Stop Loss — nivel de precios Stop Loss
- % risk — por ciento del riesgo por operación a base del margen libre
- Reverse Level CCI(100) — valor del indicador CCI(100), cuya intersección es la señal para la reversa de la posición
- Global Signal Level CCI(100) — valor del indicador CCI(100), cuya intersección es la señal para la apertura de la posición
- Minimum distance from the price to stop loss (in pips) — distancia mínima desde el precio actual hasta el nivel calculado Stop Loss
- Trailing Step (in pips) — paso del trailing
Ahora podemos «jugar» con los niveles en el Probador de Estrategias y ver cual de ellos trabajan mejor. Recomiendo ejecutar la optimización en el modo «OHLC, y repasar la opción seleccionada en la prueba única en el modo «Todos los ticks» o en el modo «Cada tick a base de ticks reales».
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17706
Sistema de trading a base de las señales del indicador ThreeCandlesSchaff trend cycle con suavizado ajustable
Schaff trend cycle con suavizado ajustable.
El indicador ColorXRSI_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.ColorXMFI_Histogram_HTF
El indicador ColorXMFI_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.