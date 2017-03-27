Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_ThreeCandles - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1042
- Ranking:
-
- Publicado:
Sistema de trading a base de las señales del indicador ThreeCandles. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si ha aparecido la vela coloreada del indicador.
Para que el EA funcione correctamente, el archivo compilado del indicador ThreeCandles.ex5 debe ubicarse en <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.
Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico
Resultados de simulación para el año 2015 en EURUSD H6:
Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17704
