und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Ivan - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 876
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Eingangsparameter
- Stop Loss — die Ebene der Preise Stop Loss
- % risk — das Prozent des Risikos für das Trade von der freien Marge
- Reverse Level CCI(100) — der Wert des Indikators CCI (100), deren Kreuzung — ist das Signal für die Umsteuerung der Position
- Global Signal Level CCI(100) — der Wert des Indikators CCI (100), deren Kreuzung — ist das Signal für die Eröffnung der Position
- Minimum distance from the price to stop loss (in pips) — die minimale Entfernung vom laufenden Preis, bis zur berechneten Ebene Stop Loss
- Trailing Step (in pips) — der Trailing-Schritt
Jetzt kann man mit den Ebenen im Tester "spielen", dabei schauen, welche von ihnen besser arbeiten. Ich empfehle die Optimierung im Modus "OHLC" durchzuführen, und die gefallene Variante in der einzelnen Prüfung im Modus "Aller Ticks" oder im Modus "Jeder Tick auf der Grundlage der tatsächlichen Ticks" zu probieren".
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17706
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators ThreeCandles gebaut wurdeIntersections OHLC
Der Indikator berechnet die Momente der Kreuzung OHLC
Der Indikator ColorXRSI_Histogram mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.ColorXMFI_Histogram_HTF
Der Indikator ColorXMFI_Histogram mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.