Expert Advisors

Ivan - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Ivan.mq5 (56.84 KB) ansehen
Eingangsparameter 

 ivan 1.004 inputs

  • Stop Loss — die Ebene der Preise Stop Loss
  • % risk — das Prozent des Risikos für das Trade von der freien Marge
  • Reverse Level CCI(100) — der Wert des Indikators CCI (100), deren Kreuzung — ist das Signal für die Umsteuerung der Position
  • Global Signal Level CCI(100) — der Wert des Indikators CCI (100), deren Kreuzung — ist das Signal für die Eröffnung der Position
  • Minimum distance from the price to stop loss (in pips) — die minimale Entfernung vom laufenden Preis, bis zur berechneten Ebene Stop Loss
  • Trailing Step (in pips) — der Trailing-Schritt

Jetzt kann man mit den Ebenen im Tester "spielen", dabei schauen, welche von ihnen besser arbeiten. Ich empfehle die Optimierung im Modus "OHLC" durchzuführen, und die gefallene Variante in der einzelnen Prüfung im Modus "Aller Ticks" oder im Modus "Jeder Tick auf der Grundlage der tatsächlichen Ticks" zu probieren".

Ivan 1.004 USDJPY, M15, die Periode von 2016.01.01 bis 2017.02.13 

 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17706

