ColorXRSI_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones: 762
- 762
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El indicador ColorXRSI_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el funcionamiento correcto del indicador, hay que colocar el archivo compilado ColorXRSI_Histogram.mq5 en carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Fig. 1. Indicador ColorXRSI_Histogram_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17709
