ColorXRSI_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
El indicador ColorXRSI_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento correcto del indicador, hay que colocar el archivo compilado ColorXRSI_Histogram.mq5 en carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador ColorXRSI_Histogram_HTF

