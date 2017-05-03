请观看如何免费下载自动交易
输入参数
- Stop Loss — 止损价格水平
- % risk — 每个交易所占可用保证金的风险百分比
- Reverse Level CCI(100) — CCI(100) 指标值, 有交叉表明仓位有反转信号
- Global Signal Level CCI(100) — CCI(100) 指标值, 有交叉表示建立仓位的信号
- Minimum distance from the price to stop loss (in pips) — 当前价格和计算的止损水平的最小距离
- Trailing Step (in pips) — 跟踪止损
各种水平可以在策略测试器中进行测试来观察什么水平才能工作得最好。推荐在 "OHLC" 模式下优化EA, 然后在 "每一分时" 或者 "基于真实分时的每一分时" 模式下运行选择的版本。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17706
