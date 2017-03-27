El indicador bien conocido Schaff trend cycle, sin duda alguna es muy útil.Pero contiene algunas cosas que habría que cambiar. Una de ellas es el factor fijo del suavizado que fue estrictamente codificado. En esta versión han sido introducidas modificaciones que permiten variar el suavizado de los ciclos. En algunos casos, esto permite filtrar una serie de señales falsas.





