Indicadores

Schaff trend cycle con suavizado ajustable - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
994
Ranking:
(24)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
El indicador bien conocido Schaff trend cycle, sin duda alguna es muy útil.

Pero contiene algunas cosas que habría que cambiar. Una de ellas es el factor fijo del suavizado que fue estrictamente codificado. En esta versión han sido introducidas modificaciones que permiten variar el suavizado de los ciclos. En algunos casos, esto permite filtrar una serie de señales falsas.




