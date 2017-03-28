Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Ivan - expert para MetaTrader 5
1377
Atualizado:
Parâmetros de entrada
- Stop Loss — nível de preços Stop Loss
- % risk — porcentagem do risco sobre a transação a partir da margem livre.
- Reverse Level CCI(100) — valor do indicador CCI(100), cuja interseção é um sinal de reversão da posição
- Global Signal Level CCI(100) — valor do indicador CCI(100), cuja interseção é um sinal para abertura de posição
- Minimum distance from the price to stop loss (in pips) — distância mínima entre o preço atual e o nível calculado Stop Loss
- Trailing Step (in pips) — incremento de trailing
Agora, você pode "jogar" com os níveis no testador, para ver qual funciona melhor. Recomendo realizar a otimização no modo "OHLC", e fazer o teste único da variante desejada no modo "Cada tick" ou "Cada tick com base em ticks reais".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17706
