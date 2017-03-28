CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Ivan - expert para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1377
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Parâmetros de entrada 

 ivan 1.004 inputs

  • Stop Loss — nível de preços Stop Loss
  • % risk — porcentagem do risco sobre a transação a partir da margem livre.
  • Reverse Level CCI(100) — valor do indicador CCI(100), cuja interseção é um sinal de reversão da posição
  • Global Signal Level CCI(100) — valor do indicador CCI(100), cuja interseção é um sinal para abertura de posição
  • Minimum distance from the price to stop loss (in pips) — distância mínima entre o preço atual e o nível calculado Stop Loss
  • Trailing Step (in pips) — incremento de trailing

Agora, você pode "jogar" com os níveis no testador, para ver qual funciona melhor. Recomendo realizar a otimização no modo "OHLC", e fazer o teste único da variante desejada no modo "Cada tick" ou "Cada tick com base em ticks reais".

Ivan 1.004 USDJPY, M15, período de 2016.01.01 a 2017.02.13 

 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17706

Exp_ThreeCandles Exp_ThreeCandles

Sistema de negociação construído com base nos sinais do indicador ThreeCandles

Schaff trend cycle com suavização ajustável Schaff trend cycle com suavização ajustável

Schaff trend cycle com suavização ajustável.

ColorXRSI_Histogram_HTF ColorXRSI_Histogram_HTF

Indicador ColorXRSI_Histogram com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

ColorXMFI_Histogram_HTF ColorXMFI_Histogram_HTF

Indicador ColorXMFI_Histogram com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.