Входные параметры

Stop Loss — уровень цен Stop Loss

% risk — процент риска на сделку от свободной маржи

Reverse Level CCI(100) — значение индикатора CCI(100), пересечение которого — сигнал на реверс позиции

Global Signal Level CCI(100) — значение индикатора CCI(100), пересечение которого — сигнал на открытие позиции

Minimum distance from the price to stop loss (in pips) — минимальное расстояние от текущей цены, до рассчитанного уровня Stop Loss

Trailing Step (in pips) — шаг трейлинга

Теперь с уровнями можно "поиграть" в тестере, посмотреть, какие лучше работают. Рекомендую оптимизацию проводить в режиме "OHLC", а понравившийся вариант прогонять в одиночном тесте в режиме "Все тики" или в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков".

version "1.008".

В‌ходные параметры:





Use averaging разрешение/запрет на усреднение (на доливку) Stop Loss (in pips) ma_period период усреднения MA — значения этого индикатора — это уровень Stop Loss для позиции/позиций % risk (from 1 to 90) риск на сделку в процентах от Маржи Zero bar or first bar разрешение/запрет на получение данных индикаторов CCI с нулевого бара Reverse Level CCI(100) (absolute values from 0 to 150) уровень индикатора CCI (100), при преодолении которого генерируется сигнал "Реверс" — закрытие текущих позиций и разрешение на открытие противоположных Global Signal Level CCI(100) (absolute values from 0 to 150) уровень индикатора CCI (100), при преодолении которого генерируется сигнал на открытие позиции Minimum distance from the price to stop loss (in pips) минимальное расстояние между Stop Loss (индикатор МА) и текущей ценой Trailing Step (in pips) шаг трейлинга Coefficient of protection Profit рассчитывается как Средства/Баланс — при превышении этого коэффициента закрываем все позиции и таким образом фиксируем прибыль magic number magic number

Также теперь изменена логика для доливки: например, для открытия Buy теперь не ищем САМУЮ НИЗКУЮ позицию, а просто проверяем цену открытия ПРЕДЫДУЩЕЙ позиции этого же направления. Если эта ПРЕДЫДУЩАЯ ПОЗИЦИЯ имеет цену открытия ниже текущей цены Ask — в таком случае позицию BUY не доливаем.

И‌, как всегда, рекомендации: оптимизируйте в режиме генерации тиков "OHLC", а одиночные проходы выполняйте в режиме "Все тики" или "Каждый тик на основе реальных тиков".