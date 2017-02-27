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Ivan - эксперт для MetaTrader 5
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Входные параметры
- Stop Loss — уровень цен Stop Loss
- % risk — процент риска на сделку от свободной маржи
- Reverse Level CCI(100) — значение индикатора CCI(100), пересечение которого — сигнал на реверс позиции
- Global Signal Level CCI(100) — значение индикатора CCI(100), пересечение которого — сигнал на открытие позиции
- Minimum distance from the price to stop loss (in pips) — минимальное расстояние от текущей цены, до рассчитанного уровня Stop Loss
- Trailing Step (in pips) — шаг трейлинга
Теперь с уровнями можно "поиграть" в тестере, посмотреть, какие лучше работают. Рекомендую оптимизацию проводить в режиме "OHLC", а понравившийся вариант прогонять в одиночном тесте в режиме "Все тики" или в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков".
version "1.008".
Входные параметры:
|Use averaging
|разрешение/запрет на усреднение (на доливку)
|Stop Loss (in pips) ma_period
|период усреднения MA — значения этого индикатора — это уровень Stop Loss для позиции/позиций
|% risk (from 1 to 90)
|риск на сделку в процентах от Маржи
|Zero bar or first bar
|разрешение/запрет на получение данных индикаторов CCI с нулевого бара
|Reverse Level CCI(100) (absolute values from 0 to 150)
|уровень индикатора CCI (100), при преодолении которого генерируется сигнал "Реверс" — закрытие текущих позиций и разрешение на открытие противоположных
|Global Signal Level CCI(100) (absolute values from 0 to 150)
|уровень индикатора CCI (100), при преодолении которого генерируется сигнал на открытие позиции
|Minimum distance from the price to stop loss (in pips)
|минимальное расстояние между Stop Loss (индикатор МА) и текущей ценой
|Trailing Step (in pips)
|шаг трейлинга
|Coefficient of protection Profit
|рассчитывается как Средства/Баланс — при превышении этого коэффициента закрываем все позиции и таким образом фиксируем прибыль
|magic number
|magic number
Также теперь изменена логика для доливки: например, для открытия Buy теперь не ищем САМУЮ НИЗКУЮ позицию, а просто проверяем цену открытия ПРЕДЫДУЩЕЙ позиции этого же направления. Если эта ПРЕДЫДУЩАЯ ПОЗИЦИЯ имеет цену открытия ниже текущей цены Ask — в таком случае позицию BUY не доливаем.
И, как всегда, рекомендации: оптимизируйте в режиме генерации тиков "OHLC", а одиночные проходы выполняйте в режиме "Все тики" или "Каждый тик на основе реальных тиков".
Индикатор подсчитывает моменты пересечения OHLCICHI_OSC_HTF
Индикатор ICHI_OSC с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Пересечение двух МА. Уровни Take Profit и Stop Loss - виртуальные.Pinball machine
Направление торговли на основе генератора случайных чисел. Stop Loss и Take Profit — на основе генератора случайных чисел. Расчёт лота в процентах риска от свободной маржи. В коде реализована страховка от ошибки "нехватка средств".