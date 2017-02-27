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Ivan - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2816
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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Входные параметры

ivan 1.004 inputs

  • Stop Loss — уровень цен Stop Loss
  • % risk — процент риска на сделку от свободной маржи
  • Reverse Level CCI(100) — значение индикатора CCI(100), пересечение которого — сигнал на реверс позиции
  • Global Signal Level CCI(100) — значение индикатора CCI(100), пересечение которого — сигнал на открытие позиции
  • Minimum distance from the price to stop loss (in pips) — минимальное расстояние от текущей цены, до рассчитанного уровня Stop Loss
  • Trailing Step (in pips) — шаг трейлинга

Теперь с уровнями можно "поиграть" в тестере, посмотреть, какие лучше работают. Рекомендую оптимизацию проводить в режиме "OHLC", а понравившийся вариант прогонять в одиночном тесте в режиме "Все тики" или в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков".

Ivan 1.004 USDJPY, M15, период с 2016.01.01 по 2017.02.13

version "1.008".

В‌ходные параметры:



Use averagingразрешение/запрет на усреднение (на доливку)
Stop Loss (in pips) ma_periodпериод усреднения MA — значения этого индикатора — это уровень Stop Loss для позиции/позиций
% risk (from 1 to 90)риск на сделку в процентах от Маржи
Zero bar or first barразрешение/запрет на получение данных индикаторов CCI с нулевого бара
Reverse Level CCI(100) (absolute values from 0 to 150)уровень индикатора CCI (100), при преодолении которого генерируется сигнал "Реверс" — закрытие текущих позиций и разрешение на открытие противоположных
Global Signal Level CCI(100) (absolute values from 0 to 150)уровень индикатора CCI (100), при преодолении которого генерируется сигнал на открытие позиции
Minimum distance from the price to stop loss (in pips)минимальное расстояние между Stop Loss (индикатор МА) и текущей ценой
Trailing Step (in pips)шаг трейлинга
Coefficient of protection Profitрассчитывается как Средства/Баланс — при превышении этого коэффициента закрываем все позиции и таким образом фиксируем прибыль
magic numbermagic number

Также теперь изменена логика для доливки: например, для открытия Buy теперь не ищем САМУЮ НИЗКУЮ позицию, а просто проверяем цену открытия ПРЕДЫДУЩЕЙ позиции этого же направления. Если эта ПРЕДЫДУЩАЯ ПОЗИЦИЯ имеет цену открытия ниже текущей цены Ask — в таком случае позицию BUY не доливаем.

И‌, как всегда, рекомендации: оптимизируйте в режиме генерации тиков "OHLC", а одиночные проходы выполняйте в режиме "Все тики" или "Каждый тик на основе реальных тиков".

Intersections OHLC Intersections OHLC

Индикатор подсчитывает моменты пересечения OHLC

ICHI_OSC_HTF ICHI_OSC_HTF

Индикатор ICHI_OSC с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

EMA EMA

Пересечение двух МА. Уровни Take Profit и Stop Loss - виртуальные.

Pinball machine Pinball machine

Направление торговли на основе генератора случайных чисел. Stop Loss и Take Profit — на основе генератора случайных чисел. Расчёт лота в процентах риска от свободной маржи. В коде реализована страховка от ошибки "нехватка средств".