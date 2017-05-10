入力パラメータ

ストラテジーテスタでさまざまなレベルをテストして、どのレベルが最も優れているかを確認できます。「OHLC」モードでEAを最適化し、「Every Tick（全ティック）」または「Every tick on real ticks（真のティックに基づく全ティック）」モードで、選択したバージョンを1回のテストで実行することをお勧めします。