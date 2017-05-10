無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Ivan - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 962
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータ
- Stop Loss — 決済逆指値
- % risk — 余剰証拠金の％としての取引のリスク
- Reverse Level CCI(100) — CCI(100) 指標の値、でそれの交差はポジション反転シグナルを意味します
- Global Signal Level CCI(100) — CCI(100) 指標の値、でそれの交差はポジションオープンシグナルを意味します
- 価格から決済逆指値までの最短距離（ピップ単位） - 現在の価格と計算された決済逆指値の最小距離
- Trailing Step (in pips) — トレールストップ
ストラテジーテスタでさまざまなレベルをテストして、どのレベルが最も優れているかを確認できます。「OHLC」モードでEAを最適化し、「Every Tick（全ティック）」または「Every tick on real ticks（真のティックに基づく全ティック）」モードで、選択したバージョンを1回のテストで実行することをお勧めします。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17706
Exp_ThreeCandles
ThreeCandles指標のシグナルに基づいた取引システムです。Intersections OHLC
この指標はOHLCの交差を計算します。
ColorXRSI_Histogram_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorXRSI_Histogram指標です。ColorXMFI_Histogram_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorXMFI_Histogram指標です。