Ivan - MetaTrader 5のためのエキスパート

入力パラメータ 

 ivan 1.004入力

  • Stop Loss — 決済逆指値
  • % risk — 余剰証拠金の％としての取引のリスク
  • Reverse Level CCI(100) — CCI(100) 指標の値、でそれの交差はポジション反転シグナルを意味します
  • Global Signal Level CCI(100) — CCI(100) 指標の値、でそれの交差はポジションオープンシグナルを意味します
  • 価格から決済逆指値までの最短距離（ピップ単位） - 現在の価格と計算された決済逆指値の最小距離
  • Trailing Step (in pips) — トレールストップ

ストラテジーテスタでさまざまなレベルをテストして、どのレベルが最も優れているかを確認できます。「OHLC」モードでEAを最適化し、「Every Tick（全ティック）」または「Every tick on real ticks（真のティックに基づく全ティック）」モードで、選択したバージョンを1回のテストで実行することをお勧めします。

Ivan 1.004 USDJPY、M15、2016.01.01から2017.02.13までの期間 

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17706

