喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
原作者：
ycomp
DeMark's振荡器，可以通过输入参数选择设置指标的计算周期。
//+-------------------------------------+ //| 指标的输入参数 | //+-------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 图表周期 input uint DeMarker_Period=14; // 平均周期 input int Shift=0; // 指标的水平柱形偏移这个指标首先在MQL4中实现并于2008年4月4日在mql4.com的代码基地中发布。
图 1. DeMarker_HTF指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1770
