Indikatoren

DeMarker_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
740
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

ycomp

Der DeMark Oszillator mit einer Möglichkeit einen festen Zeitrahmen für die Berechnung des Indikators in der Eingabeparameter zu bestimmen.

//+-------------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter          |
//+-------------------------------------+ 
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Zeitrahmen
input uint DeMarker_Period=14;             // Glättungslänge
input int Shift=0;                         // Horizontaler Versatz des Indikators in Bars
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 04.04.2008.

Bild 1. Der Indikator DeMarker_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1770

