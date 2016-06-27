Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
DeMarker_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:
ycomp
Der DeMark Oszillator mit einer Möglichkeit einen festen Zeitrahmen für die Berechnung des Indikators in der Eingabeparameter zu bestimmen.
//+-------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+-------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Zeitrahmen input uint DeMarker_Period=14; // Glättungslänge input int Shift=0; // Horizontaler Versatz des Indikators in BarsDieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 04.04.2008.
Bild 1. Der Indikator DeMarker_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1770
