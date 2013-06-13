CodeBaseРазделы
Индикаторы

DeMarker_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

ycomp

Осциллятор Демарка с возможностью фиксации таймфрейма для расчёта индикатора во входных параметрах.

//+-------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора        |
//+-------------------------------------+ 
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика
input uint DeMarker_Period=14;             // Период усреднения
input int Shift=0;                         // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 04.04.2008.

Рис.1 Индикатор DeMarker_HTF

