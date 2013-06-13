Панель для открытия/закрытия позиций по нескольким инструментам одним кликом.

Пример использования функции IndicatorSetString(). Простой индикатор, показывающий, как для каждого уровня можно задать подпись, например, "Уровень перекупленности".

Индикатор RoundLevels рисует сверху и снизу по два ближайших к текущей цене "круглых" уровня

Советник на основе индикаторов Renko Line Break и RSI. Торгует стоп-ордерами.