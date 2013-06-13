Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DeMarker_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2544
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
ycomp
Осциллятор Демарка с возможностью фиксации таймфрейма для расчёта индикатора во входных параметрах.
//+-------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика input uint DeMarker_Period=14; // Период усреднения input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барахВпервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 04.04.2008.
Рис.1 Индикатор DeMarker_HTF
Demo_IndicatorSetString
Пример использования функции IndicatorSetString(). Простой индикатор, показывающий, как для каждого уровня можно задать подпись, например, "Уровень перекупленности".Simple Hedge Panel
Панель для открытия/закрытия позиций по нескольким инструментам одним кликом.
RoundLevels
Индикатор RoundLevels рисует сверху и снизу по два ближайших к текущей цене "круглых" уровняRenko Line Break vs RSI EA
Советник на основе индикаторов Renko Line Break и RSI. Торгует стоп-ордерами.