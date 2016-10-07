エキスパートアドバイザーの組み込み指標として使用されるピンバーの指標。始値と決済逆指値のためのパターンで指定されたレベルが示されます。

ワンクリックで複数の銘柄のポジションを開けたり決済するためのパネル

蓮子ラインブレイクとRSIの2つの指標に基づいたエキスパートアドバイザー。ストップ注文を取引します。