私たちのファンページに参加してください
DeMarker_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 823
実際の著者：
ycomp
入力パラメータの指標を計算するために一定の時間枠を設定するオプションを持つデマーク方式のオシレータ.
//+-------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // チャート期間 input uint DeMarker_Period=14; // 平均化期間 input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフトこの指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年4月4日に公開されました。
図1 DeMarker_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1770
