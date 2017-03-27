CodeBaseSecciones
Indicadores

KI_signals - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
KI_signals.mq5 (22.55 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor real: Kalenzo

El indicador recibe las señales comerciales del histograma XMACD.

Dependiendo del valor del parámetro de entrada:

input ENUM_APPLIED_MODE_ Mode=CROSS;  // Variante de las señales comerciales

Pueden haber tres variantes de las señales comerciales:

  • en caso del cambio de la dirección del movimiento del histograma.
  • en caso del cambio de la dirección del movimiento de la línea de señal;
  • en caso de la intersección del histograma y la línea de señal.

El indicador está hecho en forma de las velas en color. El color es saturado cuando las velas van en dirección de la tendencia, las velas contra la tendencia tienen el color apagado.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».

Fig. 1. Indicador KI_signals

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17694

