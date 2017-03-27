Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
KI_signals - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1101
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: Kalenzo
El indicador recibe las señales comerciales del histograma XMACD.
Dependiendo del valor del parámetro de entrada:
Pueden haber tres variantes de las señales comerciales:
- en caso del cambio de la dirección del movimiento del histograma.
- en caso del cambio de la dirección del movimiento de la línea de señal;
- en caso de la intersección del histograma y la línea de señal.
El indicador está hecho en forma de las velas en color. El color es saturado cuando las velas van en dirección de la tendencia, las velas contra la tendencia tienen el color apagado.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».
Fig. 1. Indicador KI_signals
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17694
El sistema de trading tendencial Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2 se basa en las señales de dos indicadores IBS_RSI_CCI_v4Quantile bands - 1.5
Es la nueva versión del indicador Quantile bands.
El indicador ColorXDeMarker_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.Intersections OHLC
Este indicador calcula los momentos de las intersecciones de OHLC.