Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Intersections OHLC - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 934
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Intersections OHLC 1.000 - ha sido implementado el cálculo del high anterior y low anterior.
El indicador realiza el cálculo solamente en el momento del «nacimiento» de nueva barra, el cálculo no se realiza dentro de la barra.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17696
ColorXDeMarker_Histogram_HTF
El indicador ColorXDeMarker_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.KI_signals
El indicador recibe las señales comerciales del histograma MACD.
Schaff trend cycle con suavizado ajustable
Schaff trend cycle con suavizado ajustable.Exp_ThreeCandles
Sistema de trading a base de las señales del indicador ThreeCandles