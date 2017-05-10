無料でロボットをダウンロードする方法を見る
KI_signals - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者： Kalenzo
この指標はXMACDヒストグラムから取引シグナルを受信します。
指標の入力パラメータの値に応じて：
input ENUM_APPLIED_MODE_ Mode=CROSS; // 取引シグナルのバリアント
取引シグナルには3つのバリアントがあります。
- ヒストグラムの方向の変化
- シグナルラインの方向の変化
- ヒストグラムラインとシグナルラインの交点
指標は、色付きのローソク足として示されています。色は、ローソク足がトレンド方向に向く場合は明るくなり、トレンドに反する場合は薄くなります。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの操作の詳細は「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」で説明されています。
図1 KI_signals指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17694
Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2
Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2 トレンド取引システムは2つのIBS_RSI_CCI_v4指標のシグナルに基づいています。ColorSTD_Histogram_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorSTD_Histogram指標です。
ColorXDeMarker_Histogram_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorXDeMarker_Histogram指標です。Intersections OHLC
この指標はOHLCの交差を計算します。