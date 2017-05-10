コードベースセクション
KI_signals - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者： Kalenzo

この指標はXMACDヒストグラムから取引シグナルを受信します。

指標の入力パラメータの値に応じて：

input ENUM_APPLIED_MODE_ Mode=CROSS;  // 取引シグナルのバリアント

取引シグナルには3つのバリアントがあります。

  • ヒストグラムの方向の変化
  • シグナルラインの方向の変化
  • ヒストグラムラインとシグナルラインの交点

指標は、色付きのローソク足として示されています。色は、ローソク足がトレンド方向に向く場合は明るくなり、トレンドに反する場合は薄くなります。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの操作の詳細は「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」で説明されています。

図1　KI_signals指標

図1　KI_signals指標

