Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2 - Asesor Experto para MetaTrader 5

El sistema de trading tendencial Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2 se basa en las señales de dos indicadores IBS_RSI_CCI_v4. El primer indicador determina la dirección de la tendencia lenta basándose en la línea principal y la línea de señal. El segundo indicador determina el momento de la ejecución de la transacción, cuando las líneas se cruzan o se tocan. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra en caso si se cumplen dos condiciones:

  1. Las señales de la tendencia rápida y lenta coinciden;
  2. Ha ocurrido el cambio de la dirección de la tendencia rápida.

Parámetros de entrada del EA

//+-------------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador del EA           |
//+-------------------------------------------------+
input string Trade=«Administración del trading»;    //+============== ADMINISTRACIÓN DEL TRADING ==============+   
input double MM=0.1;               // Porción de recursos financieros del depósito en la transacción
input MarginMode MMMode=LOT;      // modo para determinar el tamaño del lote
input uint     StopLoss_=1000;       // stop loss en puntos
input uint     TakeProfit_=2000;     // take profit en puntos
input string MustTrade=«Permisos del trading»;     //+============== PERMISOS DEL TRADING ==============+   
input int     Deviation_=10;       // desviación máx. del precio en puntos
input bool   BuyPosOpen=true;     // Permiso para entrar en el long
input bool   SellPosOpen=true;     // Permiso para entrar en el short
//+-------------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador del filtro            |
//+-------------------------------------------------+
input string Filter=«PARAMETROS DE LA TENDENCIA LENTA»;     //+============== PARAMETROS DE LA TENDENCIA ==============+   
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H8;  // 1 Período del gráfico para la tendencia
//---- parámetros de la línea media
input uint      IBSPeriod=5;
input  ENUM_MA_METHOD   MAType=MODE_SMA;
//---- Parámetros RSI
input uint   RSIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice=PRICE_CLOSE;
//---- Parámetros de CCI
input uint   CCIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   CCIPrice=PRICE_MEDIAN;

input int      porog=50; // límite
//---- parámetro del filtro la línea VKWB 
input  ENUM_MA_METHOD   MAType_VKWB=MODE_SMA;     
input int      RangePeriod_VKWB  = 25;
input int      SmoothPeriod_VKWB =  3;
//----
input uint SignalBar=1; // número de la barra para obtener la señal de entrada
input bool   BuyPosClose=true;    // Permiso para salir de longs por la tendencia
input bool   SellPosClose=true;    // Permiso para salir de shorts por la tendencia
//+-------------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador de entrada               |
//+-------------------------------------------------+
input string Input=«PARAMETROS DE ENTRADA»;      //+=============== PARAMETROS DE ENTRADA ===============+   
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_H1;  //2 Período del gráfico para la entrada 
//---- parámetros de la línea media
input uint      IBSPeriod_=5;
input  ENUM_MA_METHOD   MAType_=MODE_SMA;
//---- Parámetros RSI
input uint   RSIPeriod_=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice_=PRICE_CLOSE;
//---- Parámetros de CCI
input uint   CCIPeriod_=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   CCIPrice_=PRICE_MEDIAN;

input int      porog_=50; //порог
//---- parámetro del filtro la línea VKWB 
input  ENUM_MA_METHOD   MAType_VKWB_=MODE_SMA;     
input int      RangePeriod_VKWB_  = 25;
input int      SmoothPeriod_VKWB_ =  3;
//----
input uint SignalBar_=1;// número de la barra para obtener la señal de entrada
input bool   BuyPosClose_=false;    // Permiso para salir de longs por la señal
input bool   SellPosClose_=false;    // Permiso para salir de shorts por la señal
//+-------------------------------------------------+

Las variables de cadena con el texto en el código de los parámetros de entrada sirven sólo para la mejor visualización de la ventana de los parámetros de entrada del Asesor Experto.

Los indicadores IBS_RSI_CCI_v4_HTF en el Asesor Experto sirven sólo para una visualización más cómoda de las tendencias en el Probador de Estrategias, y por tanto no funcionan en otros modos de trabajo.

Para un funcionamiento correcto del EA generado, hay que colocar los archivos compilados de los indicadores IBS_RSI_CCI_v4.ex5 y IBS_RSI_CCI_v4_HTF.ex5 en carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.

Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Resultados de simulación para el año 2015 en USDCHF, tendencia lenta en H8, entrada por la tendencia rápida en H1:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas

Quantile bands - 1.5 Quantile bands - 1.5

Es la nueva versión del indicador Quantile bands.

ColorSTD_Histogram_HTF ColorSTD_Histogram_HTF

El indicador ColorSTD_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

KI_signals KI_signals

El indicador recibe las señales comerciales del histograma MACD.

ColorXDeMarker_Histogram_HTF ColorXDeMarker_Histogram_HTF

El indicador ColorXDeMarker_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.