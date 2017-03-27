En la estadística matemática y cálculo de probabilidades, los cuantiles son unos puntos que dividen el área de la distribución de probabilidades en los intervalos contiguos con probabilidades iguales, o que dividen las observaciones en la muestra de la misma manera. El número de cuantiles es menos a uno en comparación con el número de los grupos creados con su ayuda. De esta manera, los cuartiles son tres puntos que dividen el conjunto de datos en cuatro grupos del mismo tamaño. Los cuantiles comunes tienen sus nombres especiales: por ejemplo, cuartiles, deciles (crean 10 grupos), etc. Los grupos creados se llaman las mitades, tercios, cuartos, etc. A veces, el término que se usa para el cuantil denomina el grupo creado por él, en vez del punto de división.

Los q-cuantiles dividen el conjunto final de valores en q subconjuntos de tamaños (casi) idénticos. Existen q − 1 de q-cuantiles, uno para cada entero k que satisface la condición 0 < k < q. En algunas ocasiones, el valor del cuantil puede no determinarse univocamente: por ejemplo, como en el caso con la mediana (2 cuantiles) de la distribución uniforme de probabilidades. Los cuantiles pueden aplicarse también a las distribuciones continuas, garantizando el modo de la generación de la estadística de ranking para las variables continuas. Cuando la función de la distribución de la variable aleatoria es sabida, los q-cuantiles representan la aplicación de la función cuantil (función inversa de la función de distribución) a los valores {1/q, 2/q, …, (q − 1)/q}.