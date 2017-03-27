CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Quantile bands - 1.5 - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1039
Ranking:
(32)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Es la siguiente versión de las bandas de cuantil de aquí, que considera las últimas actualizaciones del MetaTrader 5. El código ha sido optimizado: ahora es menos cargado y más cómodo.
Unas palabras sobre los cuantiles:

En la estadística matemática y cálculo de probabilidades, los cuantiles son unos puntos que dividen el área de la distribución de probabilidades en los intervalos contiguos con probabilidades iguales, o que dividen las observaciones en la muestra de la misma manera. El número de cuantiles es menos a uno en comparación con el número de los grupos creados con su ayuda. De esta manera, los cuartiles son tres puntos que dividen el conjunto de datos en cuatro grupos del mismo tamaño. Los cuantiles comunes tienen sus nombres especiales: por ejemplo, cuartiles, deciles (crean 10 grupos), etc. Los grupos creados se llaman las mitades, tercios, cuartos, etc. A veces, el término que se usa para el cuantil denomina el grupo creado por él, en vez del punto de división. 

Los q-cuantiles dividen el conjunto final de valores en q subconjuntos de tamaños (casi) idénticos. Existen q − 1 de q-cuantiles, uno para cada entero k que satisface la condición 0 < k < q. En algunas ocasiones, el valor del cuantil puede no determinarse univocamente: por ejemplo, como en el caso con la mediana (2 cuantiles) de la distribución uniforme de probabilidades. Los cuantiles pueden aplicarse también a las distribuciones continuas, garantizando el modo de la generación de la estadística de ranking para las variables continuas. Cuando la función de la distribución de la variable aleatoria  es sabida, los q-cuantiles representan la aplicación de la función cuantil (función inversa de la función de distribución) a los valores {1/q, 2/q, …, (q − 1)/q}.

La línea media del indicador no se basa en la inclinación del cuantil medio. En vez de eso, se calcula como combinación de dos cuantiles externos. Cuando ambos cuantiles muestran el mismo color «tendencial», la línea media adquiere este mismo color. En caso contrario, es «indeterminado» (gris si se utilizan ajustes predefinidos).



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17689

ColorSTD_Histogram_HTF ColorSTD_Histogram_HTF

El indicador ColorSTD_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

JuiceZ JuiceZ

Es el indicador de la volatilidad del activo financiero con el uso del oscilador OSMA.

Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2 Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2

El sistema de trading tendencial Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2 se basa en las señales de dos indicadores IBS_RSI_CCI_v4

KI_signals KI_signals

El indicador recibe las señales comerciales del histograma MACD.