XMACD - индикатор для MetaTrader 5
4052
Классический вариант индикатора MACD, в котором можно менять алгоритмы усреднения самой гистограммы и сигнальной линии, имея выбор из десяти возможных вариантов:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase1 и Phase2 для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.
Цвет самой гистограммы и ее сигнальной линии меняется в зависимости от действующих на рынке тенденций. В индикаторе ColorXMACD_Alert дополнительно реализована возможность подачи алертов при смене цвета сигнальной линии на самом последнем, закрытом баре.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в статье Эффективные алгоритмы усреднения с минимальным лагом и их использование в индикаторах и экспертах 03.03.2009.
