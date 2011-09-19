CodeBaseРазделы
Индикаторы

XMACD - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Классический вариант индикатора MACD, в котором можно менять алгоритмы усреднения самой гистограммы и сигнальной линии, имея выбор из десяти возможных вариантов:

  1. SMA - простое скользящее среднее;
  2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
  3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
  4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
  5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
  6. JurX - ультралинейное усреднение;
  7. ParMA - параболическое усреднение;
  8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
  9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
  10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase1 и Phase2 для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Цвет самой гистограммы и ее сигнальной линии меняется в зависимости от действующих на рынке тенденций. В индикаторе ColorXMACD_Alert дополнительно реализована возможность подачи алертов при смене цвета сигнальной линии на самом последнем, закрытом баре.

Индикатор ColorXMACD

Индикатор использует классы  библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в статье Эффективные алгоритмы усреднения с минимальным лагом и их использование в индикаторах и экспертах 03.03.2009.

PowerTrend PowerTrend

Этот индикатор определяет мощность и направление тренда.

XRVI XRVI

Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index) с возможностью выбора алгоритмов усреднений RVI и сигнальной линии.

BB_XMACD BB_XMACD

BB XMACD индикатор - простая вариация индикатора MACD, которая помогает определить точки изменения направления тренда, а также силу текущего тренда.

Mass Index Mass Index

Mass Index — индекс массы. Этот индекс популяризирован Тушаром Чанде (Tushar Chande) и Дональдом Дорси (Donald Dorsey).