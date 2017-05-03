真实作者: Kalenzo

本指标 XMACD 柱形图接收交易信号。

依赖的输入参数值:

input ENUM_APPLIED_MODE_ Mode=CROSS;

交易信号有三种可能的变数:

柱形图方向改变;

信号线方向改变;

柱形图和信号线交叉。

本指标以彩色烛形显示，如果烛形和趋势方向一致，颜色就是亮色，如果和趋势方向相反，就是暗色。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用已经在文章 "不使用额外的缓冲区为中间计算价格序列的平均" 中详细描述过。

图1. KI_signals 指标