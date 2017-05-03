代码库部分
KI_signals - MetaTrader 5脚本

KI_signals.mq5 (22.55 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
真实作者: Kalenzo

本指标 XMACD 柱形图接收交易信号。

依赖的输入参数值:

input ENUM_APPLIED_MODE_ Mode=CROSS;  //交易信号变数

交易信号有三种可能的变数:

  • 柱形图方向改变;
  • 信号线方向改变;
  • 柱形图和信号线交叉。

本指标以彩色烛形显示，如果烛形和趋势方向一致，颜色就是亮色，如果和趋势方向相反，就是暗色。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用已经在文章 "不使用额外的缓冲区为中间计算价格序列的平均" 中详细描述过。

图1. KI_signals 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17694

