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Индикаторы

KI_signals - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3056
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Kalenzo

Индикатор, получающий торговые сигналы с гистограммы XMACD.

В зависимости от значения входного параметра

input ENUM_APPLIED_MODE_ Mode=CROSS;  //Вариант торговых сигналов

возможны три варианта торговых сигналов:

  • при изменении направления движения гистограммы;
  • при изменении направления движения сигнальной линии;
  • при пересечениях гистограммы и сигнальной линии.

Индикатор сделан в виде цветных свеч. Насыщенный цвет свеч при направлении свеч по тренду, бледный цвет у свечей против тренда.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор KI_signals

Рис.1. Индикатор KI_signals

ColorXDeMarker_Histogram_HTF ColorXDeMarker_Histogram_HTF

Индикатор ColorXDeMarker_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorSTD_Histogram_HTF ColorSTD_Histogram_HTF

Индикатор ColorSTD_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_ThreeCandles Exp_ThreeCandles

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ThreeCandles

ColorXRSI_Histogram_HTF ColorXRSI_Histogram_HTF

Индикатор ColorXRSI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.