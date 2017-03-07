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KI_signals - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Kalenzo
Индикатор, получающий торговые сигналы с гистограммы XMACD.
В зависимости от значения входного параметра
возможны три варианта торговых сигналов:
- при изменении направления движения гистограммы;
- при изменении направления движения сигнальной линии;
- при пересечениях гистограммы и сигнальной линии.
Индикатор сделан в виде цветных свеч. Насыщенный цвет свеч при направлении свеч по тренду, бледный цвет у свечей против тренда.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор KI_signals
Индикатор ColorXDeMarker_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorSTD_Histogram_HTF
Индикатор ColorSTD_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ThreeCandlesColorXRSI_Histogram_HTF
Индикатор ColorXRSI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.