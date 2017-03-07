Реальный автор: Kalenzo

Индикатор, получающий торговые сигналы с гистограммы XMACD.

В зависимости от значения входного параметра

input ENUM_APPLIED_MODE_ Mode=CROSS;

возможны три варианта торговых сигналов:

при изменении направления движения гистограммы;

при изменении направления движения сигнальной линии;

при пересечениях гистограммы и сигнальной линии.

Индикатор сделан в виде цветных свеч. Насыщенный цвет свеч при направлении свеч по тренду, бледный цвет у свечей против тренда.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор KI_signals