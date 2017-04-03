Der echte Autor: Kalenzo

Der Indikator, der die Handelssignale vom Histogramm XMACD bekommt.

Je nach dem Wert des Eingangsparameters

input ENUM_APPLIED_MODE_ Mode=CROSS;

können noch drei Varianten der Handelssignalen sein:

Bei der Änderung der Bewegungsrichtung des Histogramms;

Bei der Änderung der Bewegungsrichtung der Signal-Linie;

bei der Kreuzung des Histogramms und der Signallinie.

Der Indikator wurde in Form von den farbigen Kerzen gemacht. Die saturierte Farbe der Kerzen ist bei der Richtung der Kerzen zu dem Trend, die blasse Farbe bei den Kerzen gegen den Trend.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator KI_signals