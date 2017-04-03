und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der echte Autor: Kalenzo
Der Indikator, der die Handelssignale vom Histogramm XMACD bekommt.
Je nach dem Wert des Eingangsparameters
können noch drei Varianten der Handelssignalen sein:
- Bei der Änderung der Bewegungsrichtung des Histogramms;
- Bei der Änderung der Bewegungsrichtung der Signal-Linie;
- bei der Kreuzung des Histogramms und der Signallinie.
Der Indikator wurde in Form von den farbigen Kerzen gemacht. Die saturierte Farbe der Kerzen ist bei der Richtung der Kerzen zu dem Trend, die blasse Farbe bei den Kerzen gegen den Trend.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
in Abb.1. Der Indikator KI_signals
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17694
