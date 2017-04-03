CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

KI_signals - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1147
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
KI_signals.mq5 (22.55 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor: Kalenzo

Der Indikator, der die Handelssignale vom Histogramm XMACD bekommt.

Je nach dem Wert des Eingangsparameters

input ENUM_APPLIED_MODE_ Mode=CROSS;  //Die Variante der Handelssignalen

können noch drei Varianten der Handelssignalen sein:

  • Bei der Änderung der Bewegungsrichtung des Histogramms;
  • Bei der Änderung der Bewegungsrichtung der Signal-Linie;
  • bei der Kreuzung des Histogramms und der Signallinie.

Der Indikator wurde in Form von den farbigen Kerzen gemacht. Die saturierte Farbe der Kerzen ist bei der Richtung der Kerzen zu dem Trend, die blasse Farbe bei den Kerzen gegen den Trend.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator KI_signals

in Abb.1. Der Indikator KI_signals

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17694

Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2 Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2

Das Trends-Handelssystem Exp_IBS_RSI_CCI_v4 wurde aufgrund der Signalen der zwei Indikatoren IBS_RSI_CCI_v4 gebaut

ColorSTD_Histogram_HTF ColorSTD_Histogram_HTF

Der Indikator ColorSTD_Histogram mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

ColorXDeMarker_Histogram_HTF ColorXDeMarker_Histogram_HTF

Der Indikator ColorXDeMarker_Histogram mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Intersections OHLC Intersections OHLC

Der Indikator berechnet die Momente der Kreuzung OHLC